Более 100 грузовиков Foton Auman отзывают в России

В России отзывают 115 автомобилей марки Foton для замены устройств вызова экстренных служб, сообщает пресс-служба Росстандарта.

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Речь идет о машинах Foton Auman, реализованных с июля 2022 года по август 2023 года. Транспортные средства отзывают по причине возможного несоответствия устройств вызова экстренных оперативных служб, которыми оснащены автомобили.

На всех автомобилях заменят установленные УВЭОС на устройства, соответствующие требованиям технического регламента и оформленному документу об оценке соответствия.

Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, проинформируют об этом путем рассылки писем и/или по телефону. Им нужно будет предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.