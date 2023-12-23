Права одной категории водителей в РФ станут недействительными с 1 апреля
Права одной категории водителей станут недействительными в России с 1 апреля 2024 года.
Тогда вступает в силу закон 313-ФЗ, который регулирует допуск к управлению автомобилями граждан с иностранными водительскими удостоверениями, об этом напомнил адвокат Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».
«Согласно изменениям, иностранные водительские удостоверения будут признаны недействительными по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство или паспорта гражданина РФ», — предостерег Данилов.
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