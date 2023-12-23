В новосибирском аэропорту Толмачево приняли девятимиллионного пассажира

Международный аэропорт Толмачево им. А.И. Покрышкина обслужил девять миллионов пассажиров с начала года. Это абсолютный рекорд за всю историю авиапредприятия.

Девятимиллионным пассажиром стал мальчик Андрей Матвеев, вместе с семьей он летел в Минеральные Воды.

«Толмачево – безусловный лидер отрасли, крупнейший региональный аэропорт. Он демонстрирует стремительные темпы роста. – написал в своем телеграм-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников. – За последний год в жизни нашего аэропорта состоялись важные события – появились новый терминал для пассажиров и новый перрон для самолетов. Благодаря развитию аэропорта, Новосибирская область становится доступнее для жителей разных регионов страны и зарубежных гостей».

Напомним, что для АО «Аэропорт Толмачево» встреча «миллионников» стала уже доброй и многолетней традицией. Первая торжественная встреча миллионного пассажира состоялась еще в октябре 2002 года.