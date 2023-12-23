ГИБДД: в Саратовской области ограничено движение на двух трассах из-за тумана

Движение на двух федеральных трассах ограничено из-за тумана в Саратовской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление региональной управления ГИБДД. "В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (гололед, ограниченная видимость из-за тумана менее 50 м) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 305 км по 380 км автодороги федерального значения Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград", - говорится в сообщении ведомства. Ограничения коснулись и участка автотрассы Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов" с 529 по 612 км. Сообщается также, что движение транспорта временно ограничено в Гагаринском, Татищевском, Петровском и Красноармейском районах области. Госавтоинспекция Саратовской области призывает водителей отказаться от поездок на дальние расстояния в ближайшее время. 23 декабря из-за мощного шторма все трассы и почти все канатные дороги закрыли на горнолыжных курортах "Роза Хутор" и "Красная Поляна" близ Сочи. МЧС при этом сообщало, что сразу: семь регионов РФ могут остаться без света и связи из-за непогоды