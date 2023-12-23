В Саратовской области из-за непогоды закрыли две федеральные трассы

Ограничение движения для маршрутного транспорта и грузовиков введено на участках федеральных трасс Р-228 и Р-158 в Саратовской области из-за непогоды, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

"В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (гололед, ограниченная видимость из-за тумана менее 50 м) с 18:00 (17:00 мск) 23 декабря введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 305-го по 380-й км автодороги общего пользования федерального значения Р-228 "Сызрань - Саратов - Волгоград", - говорится в сообщении.

Кроме того, ограничения введены на участке с 529-го по 612-й км федеральной автотрассы Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов".

Уточняется, что движение транспорта временно ограничено в Красноармейском, Гагаринском, Татищевском и Петровском районах области.