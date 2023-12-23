Седан Continental Mark II 1955 года выставили на продажу за 150 тыс долларов

Когда компания Ford разработала второе поколение своего роскошного лимузина Continental, она явно ориентировалась на более состоятельную клиентуру. В середине 1950-х годов было выпущено всего около 3000 таких автомобилей по цене примерно 10 000 долларов за штуку – небольшое состояние по тем временам. Теперь братья Мур восстановили один из них до совершенства, и кто-то купил его за 154 000 долларов — почти в пятнадцать раз больше рекомендуемой розничной цены, если не учитывать инфляцию.