Седан Continental Mark II 1955 года выставили на продажу за 150 тыс долларов
Когда компания Ford разработала второе поколение своего роскошного лимузина Continental, она явно ориентировалась на более состоятельную клиентуру. В середине 1950-х годов было выпущено всего около 3000 таких автомобилей по цене примерно 10 000 долларов за штуку – небольшое состояние по тем временам. Теперь братья Мур восстановили один из них до совершенства, и кто-то купил его за 154 000 долларов — почти в пятнадцать раз больше рекомендуемой розничной цены, если не учитывать инфляцию.
Изображенный здесь Continental Mark II 1955 года был отреставрирован около года назад. Кузов был практически единственным, что осталось в исходном виде, хотя его все еще шлифовали, расширяли и перекрашивали в оттенок, известный как DuPont Black. 17-дюймовые колеса Truespoke Wire, обутые в шины с белыми стенками, заполнили арки.
7,9-литровый двигатель V8, созданный Robert Pond Motorsports на основе множества современных компонентов, был установлен под капотом и соединен с новой четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность оценивается в 650 л.с.