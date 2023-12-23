В Севастополе приостановили движение морского транспорта

© Lenta.ru

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Паром и катера в местной бухте перестали работать с утра субботы, 23 декабря. Отмечается, что на площадях Захарова и Нахимова организовано сообщение маршрутных автобусов, которые соединяют две части города.