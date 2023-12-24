Калининградцам рассказали о погоде в регионе на воскресенье

В воскресенье, 24 декабря, в регионе ожидается облачная погода, сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Температура воздуха составит около -1...+2 градуса. В районе 17:00-19:00 к Калининграду подойдёт зона осадков очередного циклона — в вечерние часы по всей области ожидается снег/мокрый снег, переходящий в дождь к ночи понедельника. Ветер будет южного направления 3-6 м/с.