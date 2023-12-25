Мантуров: в 2023 году в России будет продано 1,2 млн автомобилей

Продажи новых автомобилей в России в 2023 году вырастут на 50%, до 1,2 млн штук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера — главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

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«Один из основных драйверов – это автопром, где ожидается увеличение объемов рынка более чем на 50%. Рынок в целом, по всем категориям, будет около 1,2 млн автомобилей, порядка миллиона придется на легковые», — сказал Мантуров.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах.