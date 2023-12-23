Как устранить запах сигарет в салоне автомобиля

Запах табачного дыма быстро впитывается в обивку кресел и всего салона. Есть несколько способов, позволяющих избавиться от него.

Самый простой способ устранить запах - перебить его. Для этого можно использовать активированный уголь и зерна кофе. Вещества измельчаются, а затем засыпаются в плоские открытые емкости. В таком виде кофе нужно оставить в салоне минимум на сутки. Если запах не пропадет полностью, можно провести обработку повторно.

Помочь в борьбе с табачным запахом может и пищевая сода - это дешевый адсорбент, который эффективно впитывает запахи. Соду можно оставить в открытой таре на несколько часов. Некоторые автомобилисты наносят соду прямо на кресла и отделку на целые сутки. На такую процедуру уйдет не больше пачки.

Еще одно народное средство - столовый уксус. Он эффективно справляется с жирными пятнами, а также нейтрализует неприятные запахи в салоне транспорта. Для приготовления раствора нужно смешать уксус с водой - 1-2 ложки средства на 200 мл воды. Альтернативный способ - оставить уксус в открытой емкости до суток.

Если предыдущие средства не дают нужного эффекта, можно воспользоваться раствором аммиака или нашатырем. Такие составы входят в перечень мощных адсорбентов. Их действие позволяет устранить даже те запахи, которые крепко въедаются в обивку. Однако после такой обработки потребуется дополнительно проветривать внутреннее пространство. Пары аммиака оказывают негативное воздействие на человека при длительном вдыхании. Если не провести проветривание, могут проявиться подобные эффекты - головокружение, тошнота и полная потеря сознания.