Мэр Лондона Хан поддерживает передачу Киеву предназначенных для утилизации машин

Мэр Лондона Садик Хан поменял свое мнение относительно предоставления Украине машин, предназначенных для утилизации. Об этом пишет The Telegraph. Хан и экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес составили письмо министру транспорта Великобритании Марку Харперу с просьбой передать Украине транспортные средства в рамках схемы по утилизации. До этого Хан отказал мэру Киева Виталию Кличко в передаче Украине машин, предназначенных для утилизации, из-за несоответствия такого предложения британским правилам. Он отметил, что действующее законодательство не разрешает передачу таких машин. Бен Уоллес призвал внести Великобритании изменения в схему по утилизации автомобилей, чтобы разрешить передачу автомобилей Украине. Кличко отмечал, что предпочтительно отправлять на Украину грузовики и внедорожники, которые можно использовать в зоне боевых действий.