Движение по Крымскому мосту восстановили спустя чуть больше часа
Движение автомобилей по Крымскому мосту было восстановлено спустя чуть больше часа. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. Мост перекрывали в субботу, 23 декабря. Сообщение об этом поступило в 10:38.
Спустя почти полтора часа, в 11:55, стало известно о снятии ограничений. О причинах временного прекращения движения на сообщалось. До этого граждан просили сохранять спокойствие и следовать указанием сотрудников транспортной безопасности. Мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих.
Ранее его уже перекрывали примерно на 4 часа ночью 5 декабря. В Минобороны отмечали, что средства ПВО в это время уничтожили 22 и перехватили 13 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Крымом и Азовским морем.