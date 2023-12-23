Движение по Крымскому мосту восстановили спустя чуть больше часа

Движение автомобилей по Крымскому мосту было восстановлено спустя чуть больше часа. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. Мост перекрывали в субботу, 23 декабря. Сообщение об этом поступило в 10:38.

Спустя почти полтора часа, в 11:55, стало известно о снятии ограничений. О причинах временного прекращения движения на сообщалось. До этого граждан просили сохранять спокойствие и следовать указанием сотрудников транспортной безопасности. Мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих.