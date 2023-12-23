Toyota представила спецверсию Hilux Revo Rocco Edition для Японии

В настоящее время концерн уже открыл предзаказ на эту версию, стоимость которой начинается от 4 772 000 иен (примерно 3,09 млн рублей по текущему курсу).

В то время как в США фанаты Toyota ожидают новые модели Tacoma Trailhunter и Tacoma TRD Pro, в Японии компания представила специальную версию Hilux под названием Revo Rocco Edition, запланированную к выпуску в мае. Эта модель выделяется своим «агрессивным дизайном», включающим увеличенный передний бампер, расширители крыльев, специальную спортивную панель с дополнительным освещением, фирменную графику «Rocco» на кузове, защитную пластину для двигателя и трансмиссии, а также 18-дюймовые черные колеса с внедорожными шинами.

Особенности этой версии включают уникальную решетку радиатора, обновленную переднюю оптику с металлическими вставками, элементы глянцевого черного цвета на экстерьере, а также багажник с отделкой и специальной задней дверью с механическими упорами.

Как сообщает Центральная Служба Новостей, интерьер оснащен кожаным рулем, тканевыми сиденьями и 8-дюймовым экраном мультимедийной системы. Добавлены функции панорамного обзора, системы предупреждения о выходе из полосы и системы предупреждения столкновений с обнаружением пешеходов и велосипедистов.