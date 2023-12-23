Специалисты начали ремонт пассажирского причала "Кутузовское" на западе Москвы

Специалисты начали капитальный ремонт пассажирского схода-причала №3 "Кутузовское". Об этом со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова пишет Агентство "Москва". "Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание", – напомнил он, подчеркнув, что с момента ввода в эксплуатацию в 1963 году причал еще ни разу не подвергали капремонту. Планируется обновить гранитную облицовку причала, восстановить бетонные поверхности, ступени, лестницы, швартовые и отбойные устройства. Здесь же установят новые перила, а также приведут в порядок подводную часть причала, уточнил Бирюков. "Большая часть работ будет проводиться с баржи, оснащенной необходимым оборудованием, с привлечением водолазов", – указал он. По его словам, завершить работы на набережной Тараса Шевченко планируют уже во втором квартале 2024 года. До этого момента всем пассажирам обеспечат временный проход к водному транспорту. Как сообщала в конце прошлого года председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, проектная документация на ремонт объекта прошла согласование в ведомстве. Ранее Бирюков уточнял, все 44 причала Москвы-реки готовы к зиме. Специалисты очистили причалы, а их лестничные подступы, гранитные покрытия и ограждения промыли. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, с 20 июня по 21 ноября первым регулярным речным маршрутом Киевский – Сердце Столицы воспользовались уже более 300 тысяч раз. За 5 месяцев электросуда выполнили почти 10 тысяч рейсов, а также прошли около 70 тысяч километров.