BMW показала новый спортивный универсал М5

Компания BMW показала на видео спортивную версию M5 в кузове универсал. Ролик с M5 Touring размещен в официальном аккаунте BMW M на YouTube.

Автомобиль продемонстрирован в красной пленке с логотипами спортивного подразделения немецкой компании в окружении новогодних елок. BMW M5 в кузове универсал — одна из самых редких модификаций автомобилей от подразделения М немецкой компании, уточняет Motor1.

Автомобиль поколения Е34 был собран ограниченным тиражом в 891 экземпляр, тираж машины в кузове Е61 составил 1025 «заряженных» универсалов. Ожидается, что седан М5 нового поколения и универсал, построенный на его базе, сохранит под капотом мотор V8 4.4. Технические характеристики новинки BMW пока не раскрывает.