Все три суперкара MTX Tatra V8 собрались в одном месте

В Чехии не так много суперкаров: кроме малоизвестного Innotech Mysterro некоторые вспомнят тройку восьмицилиндровых МТХ Tatra V8, построенных на базе Т613. Недавно все три экземпляра встретились в Техническом музее в Копршивнице.

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Первая идея создания MTX Tatra V8 возникла в конце 80-х годов: он должен был стать первым работающим прототипом перед появлением полноценного гоночного автомобиля. Однако наступил революционный 1989 год, и в Чехию хлынули такие суперкары, о которых в стране только и мечтать могли.

Тем не менее было решено довести проект до конца и выставить этого монстра на продажу, что в итоге и было сделано — пусть даже и очень ограниченной серией из трёх экземпляров. Теперь компания MTX сообщила, что планируется изготовить ещё 10 таких суперкаров!

В распоряжении МТХ имеется как оригинальная техническая документация, так и опыт подготовки производства. В процессе должны участвовать ряд специалистов, создавших оригинальный MTX Tatra V8. Среди них – автомобильный гений Карел Бордовский. Даже Tatra дала добро на этот проект.

Предполагается, что автомобили будут стоить до 10 миллионов крон (более 41 млн рублей) каждый, при этом планируется производить автомобили практически идентичные оригиналам с использованием оригинальных технологий.

Накануне открытия выставки мы поймали мастера двигателей Карела Бордовского, чтобы он рассказал нам больше о технике предстоящего переиздания.