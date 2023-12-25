Представлена самая большая яхта на подводных крыльях от BMW

Самая большая яхта на подводных крыльях от BMW
BMW и TYDE представили свой совместный продукт - электрическую яхту The OPEN, оснащенную подводными крыльями. Эта инновационная особенность позволяет судну мягко скользить по поверхности воды с минимальным сопротивлением, что приводит к значительной экономии электроэнергии.
Дизайн The OPEN выделяется ступенчатым носом и сужающимися фальшбортами на корме. Кабина оборудована изогнутым лобовым стеклом, дополненным жесткой крышей. Габариты судна (длина 14,8 метра, ширина 4,5 метра) обеспечивают комфортное размещение до 8 пассажиров.
Из палубы можно попасть в кабину, где расположен пост управления яхтой, рассчитанный на двух человек, и в просторное помещение камбуза. На корме и в носовой части палубы оборудована терраса для отдыха и загара. Под палубой расположена просторная и светлая каюта с спальной зоной, кабинетом и ванной комнатой.
Технические характеристики включают два электродвигателя мощностью 100 кВт и аккумулятор емкостью 400 кВтч. Судно способно развивать максимальную скорость в 30 узлов, крейсерскую - 25 узлов, запас хода составляет 92 км. Для подзарядки аккумуляторов на крыше яхты установлены солнечные панели, а применение подводных крыльев снижает энергопотребление на 80%. Первые поставки The OPEN запланированы на осень 2024 года, при этом цена пока не была объявлена.