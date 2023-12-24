В РАН заявили, что дефицит кадров в РФ в 2023 году составил 4,8 млн человек

Дефицит рабочей силы в России резко вырос в 2022–2023 годах, по итогам текущего года в стране не хватает примерно 4,8 млн работников. Об этом говорится в исследовании научного сотрудника "Института экономики РАН" Николая Ахапкина, опубликованном в вестнике института, сообщает газета "Известия". Ахапкин со ссылкой на данные Росстата отметил, что в середине этого года численность работников, которых требуется принять на вакантные места, составила 6,8% от списочной численности (в 2022 году показатель составлял 5,8%). "Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек", — подчеркнул ученый. Операционный директор сервиса "Подработка" Александр Ветерков рассказал изданию, что около 91% компаний в РФ заявляют о кадровом голоде. Больше всего они испытывают потребность в продавцах, операторах, водителях, токарях и сварщиках, отметил он. Нехватка персонала сильнее всего ощущается в обрабатывающем производстве, строительстве и транспорте. В итоге компании вынуждены нанимать временных сотрудников, и повышать расходы на фонд оплаты труда, подчеркивается в материале. 21 декабря сообщалось, что минстрой Новосибирской области намерен пригласить 2 тысячи рабочих из КНДР.