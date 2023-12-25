Автомобили Lada X-Cross 5 начали поступать российским дилерам

В каких комплектациях и по какой цене их предложат X-Cross 5, пока неизвестно, хотя старт производства автомобилей был дан летом 2023 года. На «АвтоВАЗе» уклонились от прямого ответа на вопросы о дальнейшей судьбе проекта X-Cross 5 и не опровергли сообщения СМИ о вероятном сворачивании производства этой модели. По словам автоэкспертов, партнерство FAW с «АвтоВАЗом» не состоялось.