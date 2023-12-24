Уралец угнал машину ГИБДД во время составления протокола

В Челябинской области мужчина угнал полицейский внедорожник Lada Niva, пока на него оформляли протокол за пьяное вождение. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

27-летний житель города Катав-Ивановск сел за руль в нетрезвом состоянии и повредил несколько автомобилей. Сотрудники ГИБДД задержали мужчину, посадили его в служебный автомобиль, но пристегивать не стали. В этот момент задержанный пересел за руль и нажал на педаль газа.