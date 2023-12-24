«АвтоВАЗ» начал красить Lada Granta в цвет «Кориандр»

«АвтоВАЗ» включил в цветовую палитру автомобилей Lada Granta металлизированную эмаль «Кориандр». Об этом рассказали в сообществе Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

АвтоВАЗ расширил цветовую палитру Lada Granta
© РИА Новости

По данным инсайдеров, с 22 декабря с конвейера сходит «уже достаточное» количество автомобилей в этом цвете.

В начале декабря «АвтоВАЗ» расширил цветовую гамму автомобилей Granta, Vesta и Niva. Автомобили Vesta получили серебристый металлик под названием «Платина», а Granta и классический внедорожник Niva Legend начали красить в темно-серый «Борнео».

Таким образом, к концу 2023 года на заводе Granta выпускают в пяти цветах: «белый Ледниковый», черный «Черная пантера», темно-серый «Борнео», серебристый «Платина» и светло-коричневый «Кориандр».

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