Geely Galaxy L7 получил пять звезд в краш-тесте C-NCAP

Одно время ходили слухи, что китайские автомобили самые ненадежные в мире. Даже индийский автопром порой ставился по характеристикам выше. Однако производители из поднебесной не стоят на месте и активно развиваются.

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Так кроссовер Geely Galaxy L7, выпущенный в мае 2023 года, принял участие в краш-тестах C-NCAP. По оценке экспертов он оказался в топ списке самых безопасных автомобилей. Хоть эти кроссоверы и имеют имя Geely, у них совершенно другой логотип. Как было заявлено компанией, к 2025 году в серии Galaxy будет насчитываться более семи электрических и гибридных моделей.

С-NCAP была основана в Китае в 2006 году и представляет из себя программу проверок и оценки безопасности машин. За все время существования программа развилась и ее методики стали схожи с Euro-NCAP. Система оценки безопасности в С-NCAP проводится в процентах. Оценивается безопасность водителя, пассажиров, пешеходов и функционал систем безопасности.

Для испытаний анонимно у разных дилеров было закуплено несколько моделей Galaxy L7 MAX, данный кроссовер оснащен пакетом помощи водителю ADAS. Общая оценка его безопасности составила 90%, а это на 9% лучше ранее проверяемых конкурентов. Оценка безопасности пассажиров составила почти 93%, что на 9.5% выше. При столкновения лоб в лоб автомобиль так же показал себя с хорошей стороны.

В результате проверки безопасности пешеходов Galaxy L7 набрал 80%, что на 8% лучше чем у конкурентов. Активная система безопасности автомобиля получила 89.5%. Однако главным изъяном автомобиля было отсутствие контроля слепых зон.