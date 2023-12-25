Новая Mazda CX-70 получит двигатели от CX-90

Mazda CX-70 будет представлен на рынке с моторами от старшего CX-90. Выпуск модели запланирован на 2024 год.

© Car.ru

Mazda планировала представить новый CX-70 на рынке в конце текущего года. Однако планы изменились и выпуск автомобиля перенесли на 2024 год. В середине осени представители компании намекнули, что линейка двигателей будет повторять оснащение CX-90. Данная информация подтвердилась только сейчас.

Внутренняя документация CARB говорит о том, что новый CX-70 получит те же моторы, что и его “старший брат” в линейке. Данное решение имеет смысл, если учитывать, что новинка построена на той же платформе, что и CX-90. Главное отличие заключается в количестве посадочных мест. В салоне CX-90 их 7, а в салоне CX-70 – 5.

Напомним, что 7-местный паркетник оснащается двигателем, рабочий объем которого равен 3.3 литра, а производительность - 340 л.с. Есть еще одна версия с гибридной силовой установкой на основе мотора объемом 2.5 литра, мощность которого равна 323 л.с., а крутящий момент - 369 Нм. Оба агрегата работают в паре с системой полного привода. В документах CARB указано, что такие же силовые установки будут использоваться для модели Mazda CX-70.

По предварительным данным, кузов CX-70 окажется короче CX-90. Данная информация все еще не подтверждена. В конце прошлого года компания опубликовала официальный документ, в котором указывается, что модель CX-70 будет представлен в виде 2-рядного кроссовера с таким же кузовом, как у CX-90.