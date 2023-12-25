Mazda придумала еще один способ, как оставить ДВС на рынке подольше

Во времена, когда большинство автопроизводителей к 2030 году планируют полностью избавиться от двигателя внутреннего сгорания, компания Mazda все еще дает ему шанс.

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Как заявил директор Mazda, компания не планирует так скоро избавляться от ДВС и полностью переходить на электричество. Более того, автопроизводитель активно развивает технологию работы двигателей, чтобы сделать их более эффективными и экологически чистыми. В планах компании переработка морских водорослей в биотопливо с минимальным выбросом, на котором сможет работать ДВС.

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Не стоит путать эту технологию с синтетическим или углеродно-нейтральным топливом, получаемым из водорода и углекислого газа. Компания Mazda работала над проектом в сотрудничестве с университетом в Хиросиме. Разработка представляет из себя биотопливо, схожее свойствами с биоэтанолом. Оно уже было протестировано на Mazda MX-5 Miata.

За основу взяты генно-модифицированные, быстрорастущие водоросли рода Наннохлоропсис. Из них можно получить огромное количество природных жиров, которые идеально подходят для биотоплива. Что не маловажно, полученные из этих водорослей масла и жиры можно превратить в альтернативу и дизельному топливу. По словам профессора Ацуши Сакамото, они универсальны и прекрасно могут подойти даже для производства аккумуляторных батарей для электрокаров.

Как добавил профессор Сакамото, у этих водорослей большое количество преимуществ. В первую очередь, они не прихотливы к климату, быстро растут как в соленой, так и в пресной воде и не требуют для выращивания большой площади на суше, от этого не появится необходимости замены культур. Однако, до внедрения получаемых материалов, компании необходимо решить несколько проблем.

Главной проблемой является поиск доступного варианта расширения производства, ведь только благодаря этому можно добиться оптимальной цены готового продукта. Так же нельзя забывать о том, что оно все-таки не полностью лишено выхлопа, хоть и сведено к минимуму. По словам ученых из университета в Хиросиме, если перевести большую часть автомобилей с ДВС на такой вид топлива, то планете станет гораздо легче.