Aston Martin вывел на тесты предсерийный суперкар Valhalla

История Aston Martin Valhalla началась в 2019 году, а близкий к серийному варианту образец суперкара был показан в 2021 году. Ещё два спустя года британский автопроизводитель сначала продемонстрировал предсерийный прототип, а под занавес 2023 года рассекретил облик практически уже товарной машины — и на пути к конвейеру модель серьёзно изменилась, став чуть проще с точки зрения дизайна, зато при этом оказавшись гораздо лучше с позиции аэродинамики.

© Aston Martin

Судя по снимкам закамуфлированного ездового прототипа, у модели изменилась оптика, упростились зеркала заднего вида, а также серьёзно переработан кузов ради улучшения аэродинамики. Например, у автомобиля скорректирована форма переднего сплиттера и заднего диффузора, увеличено в размерах антикрыло.

Вдобавок переформатированы пороги и боковые воздухозаборники. Заявлено, что гибридная силовая установка мощностью 1012 лошадиных сил включает в себя 4,0-литровый бензиновый турбомотор V8 производства Mercedes-AMG, а также три электромотора.

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin