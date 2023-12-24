Электрокар Nissan Ariya проехал от Северного к Южному полюсу

Любители активного отдыха Крис и Джулия Рэмси проехали на своем электрокаре Nissan Ariya 2023 от Северного к Южному полюсу. За 10 месяцев путешествия семья преодолела более 30 000 километров.

Поскольку автомобиль должен был ехать по льдам, то все началось с его небольшой модификации от компании Arctic Truck. Автомобилю подняли подвеску и установили широкие колеса в 39 дюймов. Так же Nissan тянул за собой новейшую систему возобновления энергии, которая оборудована солнечными панелями и ветряными генераторами с выдвижной турбиной.

Это не первое путешествие семьи на электрокаре. В 2017 году молодая пара доехала до Монголии на Nissan Leaf. Тогда был преодолен маршрут почти в 10 000 км. После этого любители путешествий поставили перед собой задачу осилить более серьезный маршрут.

За время путешествия Nissan Ariya попал в тридцатиградусные морозы, что не предел для Антарктиды. Рекордно низкая температура на континенте была зафиксирована в 1983 году -89 градусов по цельсию. Как известно, электромобили в холод сильно теряют запас хода, потому семье Рэмси приходилось искать выходы. Они плотно забивали радиатор батареи снегом, чтобы холодный ветер не попадал в систему охлаждения.

Маршрут был построен по западному побережью Северной Америки. Уже в сентябре семья путешественников пересекла экватор. Преодолевая путь по Южной Америке, Рэмси использовали станции быстрой зарядки. По словам Криса, он всегда верил в большие возможности электрокаров и знал, что их Nissan Ariya поможет выполнить поставленную задачу, хоть это и было сложнее, чем предполагалось.