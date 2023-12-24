Porsche 964 превратили в электромобиль в духе Carrera 3.8 RSR

Британская компания Everrati Automotive, которая специализируется на переделке классических автомобилей в электромобили, представила новый проект на базе Porsche 964. Узнаваемое купе семейства Porsche 911 послужило источником вдохновения для рестомода по мотивам спорткара Porsche 911 Carrera 3.8 RSR. Более того, современное прочтение купе удалось сделать ещё динамичнее и интереснее, чем его исторический прототип. Стоимость электромобиля компания не называет.

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Выпущенный в 1993 году, 964 RSR 3.8 является одним из самых редких вариантов модели — выпущен всего 51 экземпляр готового к гонкам лёгкого заднеприводного спорткара с кузовом и турбомотором, который был самым мощным среди всех Porsche 911 на тот момент. Спорткар возродил знаменитый бренд RSR, который впервые появился на 911 Carrera RSR 1973 года и с тех пор использовался на лучших гоночных моделях поколений 996, 997, 991.

Everrati берёт за основу своего рестомода стандартный 911 (964), но делает для модели новый широкий углепластиковый кузов, развитый сплиттер и массивное антикрыло, которые дополняют лёгкие 18-дюймовые колёса HRE. Салон лишён задних сидений, место которых занимает каркас безопасности, а облегчённые сиденья водителя и пассажира обиты кожей.

Everrati