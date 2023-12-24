Более 640 машин въехало в РФ из Польши через КПП в Калининградской области

Свыше 640 автомобилей въехало в Россию из Польши через КПП "Мамоново–2", находящегося в Калининградской области. Об этом сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, передает ТАСС.

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Отмечается, что данный прирост был зафиксирован с 21 по 24 декабря. Всего за три дня калининградские таможенники оформили на въезд 1 738 автомобилей, заявили там.

"В час сотрудники ТП МАПП (таможенного пункта многостороннего автомобильного пункта пропуска. – Прим. ред.) "Мамоново-2" оформляют от 25 до 32 транспортных средств", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что почти все водители (99,9%) являются русскоязычными немцами, которые в новогодние праздники направляются не только в Калининградскую область, но в другие регионы страны, используя Калининград как транзитный пункт. Оттуда они следуют в Москву, Петербург и другие российские города самолетами или поездами, говорится в материале.

Как сообщили агентству в региональной таможне, на время отсутствия водители оставляют свой транспорт на долгосрочной стоянке внутри региона. Оставшиеся 0,1% въезжающих – это поляки, литовцы и чехи, добавили там.