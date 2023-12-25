Сроки обжалования по административным штрафам предложили пересмотреть

Срок обжалования по административным штрафам предложено пересмотреть. Дело в том, что автовладельцы оказываются в каком-то невыгодном свете, особенно перед новогодними праздниками. Для них действует четкий уровень сроков обжалования - 10 суток с момента вынесения постановления.

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При этом, согласно первому обзору судебной практики за этот год, срок не может продлеваться, даже если последний день возможности обжалования пришелся на выходной. То есть притом, что с 1 по 8 января у нас все дни считаются выходными, у попавших в неприятную ситуацию 29 декабря водителей остается только два дня на обжалование. За это время надо найти юриста, адвоката, который бы составил грамотное обжалование. Которое потом было бы возможно использовать и в суде.

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Увы, не у всех такие возможности есть.

Да, у нас предусмотрена возможность обжаловать в электронном виде через госуслуги. А в середине праздников работают подразделения Госавтоинспекции.

Но у нас не везде есть интернет. В некоторых случаях надо обжаловать решения ГИБДД или мировых судей уже в судах. И что делать, если сроки жмут, а ни адвоката, ни другого юриста не находится?

Неправильная формулировка в обжаловании может грозить неправильно принятым решением и дальнейшими судебными тяжбами.

Эту тему поднял на рабочем совещании экспертного совета по автомобильной безопасности при Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Александр Шумский. Он возглавляет организацию "Пробок.нет".

Глава комитета Госдумы Ярослав Нилов заинтересовался этой историей.

Эксперты высказали свое мнение. Было озвучено несколько предложений. В частности, установить, что срок обжалования штрафов должен быть привязан не к суткам, а к количеству рабочих дней. То есть десять рабочих дней после вручения постановления.

Предлагается и второй вариант - просто увеличить срок обжалования до месяца. За 30 суток уж точно все выходные пройдут и жалоба не устареет.

Притом что с 1 по 8 января у нас все дни считаются выходными, у попавших в неприятную ситуацию 29 декабря водителей остается только два дня на обжалование. За это время надо еще найти юриста

Но все эти предложения вызывают сложности в правоприменении. Дело в том, что от сроков обжалования зависят и сроки вступления в силу того или иного решения. В частности, оплата штрафа у нас считается так: 10 суток на обжалование и 60 суток на исполнение. Итого для уплаты штрафа отведено 70 дней.

А если обжалование будет месяц? Придется двигать сроки вступления в силу? А у нас еще есть 20 суток на уплату штрафа с 50-процентной скидкой. Эти сроки тоже нужно передвигать?