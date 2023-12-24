Рамный пикап Changan Lantop: рестайлинг и продвинутая техника

На китайский рынок вышел грузовичок Lantop (знаком россиянам под именем Hunter Plus) с последовательной гибридной силовой установкой. На мировом рынке электрических пикапов с бензиновым двигателем без связи с колёсами по сути нет, так что у новинки Changan пальма первенства. Доступны к заказу версии с задним (177 л.с.) или полным (272 л.с.) приводом, стандартной или длинной базой.

Changan совместил дебют гибрида Lantop с плановым рестайлингом. У пикапа новое «лицо» с дизайном а-ля в духе линейки Uni. Однако кузовные панели не поменялись, зато шасси совсем другое: от схемы с неразрезным задним мостом пришлось отказаться, переделана вся ходовая часть, убрана трансмиссия, а реализация системы полного привода, как на электрокарах.

Силовая установка состоит из 2,0-литровой «турбочетвёрки» (190 лошадиных сил), батареи на 31,2 киловатт-часа, одного (177 сил, 320 Нм) или двух (совокупная отдача 272 силы, 470 Нм) электродвигателей. Общий запас хода достигает 1031 километра (CLTC), на электротяге без активации ДВС пикап может проехать до 180 километров. Ещё гибрид способен подняться в 40-процентный подъём с тонной груза.

По салону рестайлинговый Changan Lantop повторяет знакомую россиянам версию, но есть два нюанса. Во-первых, селектор выбора ездовых режимов теперь расположен под рулём. Во-вторых, изменилась графика виртуальных приборов. Скоро аналогичным образом обновятся бензиновые и дизельные пикапы для рынка КНР.