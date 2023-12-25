Вильфанд: 31 декабря в Центральной России прогнозируют от 0 до минус 3 градусов
Последний день уходящего 2023 года в Центральной России будет относительно теплым - прогнозируется от 0 до минус 3 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
При этом ночью 31 декабря подморозит до минус 6 градусов. А днем погода будет довольно мягкой. По словам метеоролога, такой характер погоды характерен не только для Москвы, но и для всей Центральной России. А в регионах Черноземья (Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях) температура будет примерно на 2 градуса выше, чем в остальной части Центрального федерального округа.
Наступившая же последняя в этом году неделя в Москве будет характеризоваться повышением температуры. После небольшого похолодания в выходные снова будет оттепель и плюсовые температуры. В пятницу - днем до плюс 4 градусов.
Не станет морозным и январь. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, практически на всей территории страны температура в первый месяц нового года будет на градус выше нормы. Преобладающая температура - минус 10 градусов ночью и минус 5 днем. Правда при похолоданиях по ночам может быть до минус 21 градуса, днем температура может опускаться до минус 15 градусов.