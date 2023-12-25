Мантуров: «АвтоВаз» в РФ подешевеет после снижения ключевой ставки

«С постепенным снижением ключевой ставки и затрат на перевозку мы будем следить за тем, чтобы и у автопроизводителей стоимость машин также поступательно по каким-то показателям снижалась или как минимум сохранялась», — заявил Мантуров в беседе с РИА Новости. Он отметил, что за 2023 год стоимость на российские авто увеличилась на 11%.