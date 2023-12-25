АвтоВАЗ почти на четверть увеличит план производства на 2024 год

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщил об увеличении производственного плана «АвтоВАЗа» на 2024 год.

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По его словам, план производства будет увеличен почти на четверть.

«АвтоВАЗ» на данный момент подтверждает намерение выпустить в следующем году не менее 500 тысяч Lada», — сказал министр, по совместительству являющийся главой совета директоров компании.