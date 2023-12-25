АвтоВАЗ отзовет Vesta NG из-за проблем с подушками безопасности

Портал «Лада.онлайн» выяснил, что Волжский автозавод выпустил предписание №100-23 и поручил дилерам разобраться с глюками модуля водительского аирбэга. Ранее некоторые владельцы Lada Vesta NG сталкивались с загоревшимся индикатором подушки безопасности на приборной панели: чтобы устранить неполадку, придётся внепланово посетить дилеров для диагностики.

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Об отзывной кампании стало известно после того, как один из владельцев Lada Vesta NG поделился письмом от АвтоВАЗа. С целью гарантирования потребительских свойств автомобиля рекомендуется не откладывая связаться с ближайшим дилером и проверить модуль надувной подушки безопасности водителя. Сколько машин в группе риска не уточняется.

Дилеры бесплатно проверят надежность фиксации колодки к модулю надувной подушки безопасности водителя. После этого проблемы с ложным срабатыванием индикации на приборной панели не возникнет. А на новых Lada Vesta NG подушек безопасности не будет: по данным инсайдеров в Тольятти уже выпускают упрощённые седаны без аирбэгов вовсе.