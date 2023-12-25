Свердловская ГИБДД проводит рейд по выявлению гоняющих по встречке водителей

Рейд по выявлению водителей, гоняющих по встречной полосе, проводит областная ГИБДД на трассах Свердловской области. Госавтоинспекторы применяют методы «скрытого патрулирования», несут службу на машинах без опознавательных знаков, фиксируют нарушения ПДД РФ на видеорегистраторы.

«Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии со ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ за выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей, либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев», – отметил в свердловском УГИБДД.

В УГИБДД уточнили, что оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» направлено на снижение числа ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, профилактику нарушений правил дорожного движения и повышение дисциплины на трассах Свердловской области.