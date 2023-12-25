Lamborghini разработала систему активной регулировки развала/схождения

Итальянская марка похвасталась перед журналистами системой AWC (Active Wheel Carrier) — де-факто активной ступицей, которая способна прямо на ходу менять углы развала и схождения колёс! Для гоночных автомобилей значение системы AWC сложно переоценить, ведь фиксированные настройки всегда компромиссные. Теперь же для баланса «зацепа» и износа шин появится новый инструмент.

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Lamborghini дала журналистам возможность протестировать прототипы Huracan с технологией AWC. Конечно, уходящий суперкар продвинутое шасси не получит: на нём просто обкатывают систему для будущих гибридов. Диапазон настроек «активной ступицы» колоссальный: от -5,5 градуса до +2,5 градуса по развалу, на 6,6 градуса в обе стороны по схождению! Регулировка происходит автоматически со скоростью до 60 градусов в секунду, причём и развал, и схождение могут меняться одновременно.

Преимущество системы AWC уже оценили: боковые ускорения увеличиваются на 25 процентов, время на Нюрбургринге улучшилось почти на пять секунд, на коротком автодроме в Имоле — на 2,2 секунды. Технология реализована через 48-вольтовые электродвигатели, а дело ближайшего будущего — интегрировать её в электросистему гиперкара Revuelto и преемника Huracan. Главный инженер Lamborghini Рувен Мор объяснил, что самое сложное — корректно откалибровать электронную начинку AWC вместе с системами стабилизации, контроля вектора тяги и активной аэродинамикой.