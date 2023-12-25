Найдена еще одна новинка Chery для России: кроссовер iCar 03

На днях в Китае стартовали продажи кроссовера Chery iCar 03. "Российская газета" выяснила, планируются ли официальные поставки модели в Россию.

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Chery iCar 03 - компактный электрический кроссовер с "квадратным" дизайном. Длина автомобиля составляет 4406 мм, размер колёсной базы равен 2715 мм. Заявленный минимальный дорожный просвет - 200 мм.

На рынке КНР предложены одномоторная версия и полноприводная, оснащённая двумя электродвигателями. Отдача составляет 184 л.с. (220 Нм) и 205 л.с. (385 Нм) соответственно. Запас хода может варьироваться в зависимости от ёмкости и конфигурации привода от 401 до 501 км по циклу NEDC.

В салоне - узкая цифровая приборная панель и огромный дисплей мультимедиа диагональю 15,6 дюйма, который также является системой управления двухзонного климат-контроля. В списке опций есть сиденья с функцией массажа и вентиляции, проекционный дисплей, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, электропривод пятой двери, атмосферная подсветка, зимний пакет, панорамный люк, аудиосистема с 12 динамиками, продвинутая система помощи водителю уровня L2+.

В России Chery iCar 03 может появиться официально. Как сообщили "РГ" в пресс-службе марки, кроссовер может добраться до нас в 2025 году, отметив, что финальное решение по модели будет приниматься во второй половине 2024 года, в том числе с учётом рыночной конъюнктуры.