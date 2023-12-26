На Верхнелихоборской улице коммунальщики расчистили двор от снега

Возле проезжей части на Верхнелихоборской улице расчистили тротуар и парковку от снега, сообщил ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино». — Выполнены работы по уборке снега. Территория обработана противогололедным материалом. Парковочные карманы очищаются от снега по мере освобождения их от припаркованных автомобилей. Препятствий для движения пешеходов, проезда и парковки автотранспорта нет. Справочно сообщаю, что вывоз снеговых куч с газонов будет осуществлен по мере высвобождения производственных мощностей, — написал директор управляющей компании Заур Жаманов. Напомним, с подобными проблемами горожане могут обращаться по телефону горячей линии нашей редакции: 8 (499) 647-68-31.