Кабмин продлил запрет на въезд в РФ грузовиков из ЕС, Британии и Украины

Российское правительство в своем Telegram-канале сообщило, что продлило запрет на въезд грузовиков в Россию из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Соответствующий запрет был введен в 2022 году как ответная мера на решение ЕС не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами, напомнили в правительстве. В кабмине отметили, что ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения. Исключения будут сделаны для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи. Кроме того, запрет на въезд не будет распространяться на проезд грузовых транспортных средств технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований, добавили там. 4 декабря погранслужба Белоруссии сообщила, что очередь на границе с Евросоюзом превысила 3 тысячи фур.