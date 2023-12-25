Мантуров рассказал о программе льготного автокредитования в 2024 году

Приобрести автомобиль по программе льготного автокредита в 2024 году смогут работники сферы образования, медики, участники спецоперации и члены их семей, а также лица с ограниченными возможностями. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, в программу заложены около 18 млрд рублей, которые направят в первую очередь на поддержку вышеперечисленных групп.

Согласно актуальным условиям льготного автокредита, базовая скидка на авто составит 20% от его стоимости, причем для жителей Дальнего Востоке она будет больше — до 25%. Под нее попадают автомобили брендов LADA, УАЗ, ГАЗ, собранные в Тульской области модели Haval стоимостью до 2 млн рублей. Также под льготные условия попадают электромобили Evolute и «Москвич 3е» — на них скидка составляет 35%, однако не более 925 тысяч рублей.