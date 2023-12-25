Окружение Байдена готовит новые пошлины против китайских электрокаров
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила The Wall Street Journal, что пересмотр тарифов является частью «стратегического, продуманного подхода к двусторонним экономическим и торговым отношениям с Китаем». Ранее президент США Джо Байден пообещал, что «не позволит Китаю доминировать на рынке электромобилей, используя недобросовестные торговые практики».
В США уже действуют заградительные пошлины против китайских электромобилей: при Трампе заработал законопроект, который предусматривает 25-процентную пошлину для «батарейных» моделей из Китая в дополнение к стандартной пошлине 2,5 процента для зарубежных автомобилей. Похоже, при Байдене тарифы пересмотрят, чтобы отгородиться от растущего авторынка КНР.
Уже объявлено, что с 1 января 2024 года электромобили с батареями из Китая лишатся возможности получать полную федеральную льготу в размере 7500 долларов. Официально китайские автопроизводители в США не представлены, так что законопроект ударит по другим маркам, закупающим батареи гиганта CATL, например, по Mercedes-Benz.
Посол Китая в США Се Фэн уже раскритиковал политику администрации Байдена. «Раньше США призывали позволить рынку решать. Почему сейчас следует менять курс?» — заявил Се Фэн журналистам на недавнем мероприятии.
Борьба американских властей с дешевыми китайскими электромобилями означает, что США может стать одной из последних стран, фактически закрытых от «батарейных» моделей из Поднебесной. Впрочем, своих автопроизводителей защищают от «китайцев» не только за океаном: во Франции уже перестали давать скидки на электрокары из КНР.