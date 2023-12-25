Половина дилеров Ford отказалась от продаж электрокаров в 2024 году
В «голубом овале» признали, что некоторые дилеры отказались от участия [в программе продаж электромобилей Ford Model e], сосредоточившись на автомобилях с ДВС и гибридах. Представитель Ford заявил Detroit Free Press, что «уровни распространения электромобилей отличаются по всей стране, и мы считаем, что наши дилеры знают свой рынок лучше всех».
Автопроизводитель особо подчеркнул, что 86% американцев проживает в пределах 30 километров от дилерского центра Ford, где можно приобрести или обслужить электромобиль. Ранее Ford пришлось смягчить требования к дилерским центрам, которые продают электромобили: теперь возможны меньшие инвестиции и меньшее количество зарядных устройств.
Дилеры Ford отказываются от продажи электромобилей, поскольку «батарейные» модели уже становятся невостребованными, а автопроизводитель замедляет программу электрификации модельного ряда. Пока «делают кассу» традиционные модели с бензиновыми и дизельными ДВС, а заработки на продажах электромобилей на фоне затрат в инфраструктуру сомнительны.
Хотя сценарий развития электромобильной линейки Ford не самый оптимальный для автогиганта, продажи «батарейных» моделей растут и обновляют максимумы. Ford F-150 Lightning стал самым продаваемым электрическим пикапом по итогам 11 месяцев 2023 года. Пока сильных конкурентов нет, но в 2024 году на рынке будут Tesla Cybertruck и GMC Sierra.