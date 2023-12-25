Половина дилеров Ford отказалась от продаж электрокаров в 2024 году

В «голубом овале» признали, что некоторые дилеры отказались от участия [в программе продаж электромобилей Ford Model e], сосредоточившись на автомобилях с ДВС и гибридах. Представитель Ford заявил Detroit Free Press, что «уровни распространения электромобилей отличаются по всей стране, и мы считаем, что наши дилеры знают свой рынок лучше всех».

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Автопроизводитель особо подчеркнул, что 86% американцев проживает в пределах 30 километров от дилерского центра Ford, где можно приобрести или обслужить электромобиль. Ранее Ford пришлось смягчить требования к дилерским центрам, которые продают электромобили: теперь возможны меньшие инвестиции и меньшее количество зарядных устройств.

Дилеры Ford отказываются от продажи электромобилей, поскольку «батарейные» модели уже становятся невостребованными, а автопроизводитель замедляет программу электрификации модельного ряда. Пока «делают кассу» традиционные модели с бензиновыми и дизельными ДВС, а заработки на продажах электромобилей на фоне затрат в инфраструктуру сомнительны.