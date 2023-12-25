Поликлинику на проспекте Дериглазова в Курске откроют в феврале 2024 года

В феврале 2024 года в Северном микрорайоне Курска откроется долгожданная детско-взрослая поликлиника. Об этом во время оперативного совещания в Доме Советов рассказал губернатор Роман Старовойт. Он отметил, что буквально в минувшую пятницу в Правительстве России подписали распоряжение, согласно которому Курская область получит дополнительные средства. Эти деньги позволят оплатить половину стоимости здания новой поликлиники на проспекте Дериглазова. — Она будет крайне востребована, поскольку в районе проспекта Дериглазова нет поликлиник. Учитывая, что этого объекта не было ни в одной из программ, КПД имени Дериглазова полностью за свои средства и на своей земле построил эту поликлинику. За этот год объект не только построили, но и ввели в эксплуатацию, — сказал губернатор. Он добавил, что более 6 месяцев потребовалось на то, чтобы провести оценку здания и договориться о выкупе. Благодаря федеральной поддержке частично рассчитаться за объект удастся уже в этом году. Минздрав Курской области предусмотрел средства на оснащение поликлиники. Глава региона поручил своим заместителям держать ситуацию на контроле: с открытием поликлиники необходимо уложиться в заявленные сроки. Заместитель губернатора Андрей Белостоцкий подчеркнул, что только три региона страны получили дополнительные средства из федерального центра. При этом из 750 миллионов рублей, которые перераспределялись, Курская область получит 513. Все новости Курска и Курской области в нашем Telegram-канале PROKursk и соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»