ГлаваМинпромторга рассказал, когда появится первый автомобиль «Волга»

Первый автомобиль возрожденного отечественного автобренда «Волга» будет выпущен в середине 2024 года. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на вице-премьера - главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

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«Насколько мне известно, в ближайшее время нижегородский автомобильный кластер должен завершить эту работу и с учетом намеченных планов в середине следующего года уже выйти с первым собранным автомобилем», - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о сохранении планов по возрождению автомобильного бренда «Волга».

О том, где именно будут производиться автомобили «Волга», глава Минпромторга не сообщил.

В июне 2022 года Денис Мантуров заявил в интервью, что в России собираются возобновить производство автомобильных брендов «Волга» и «Победа». При этом Мантуров не уточнил возможные сроки возобновления производства. Отвечая на вопрос о том, будут ли машины этих марок выпускать в Нижнем Новгороде, он сказал, что проект могут реализовать на разных площадках.