Появился новый автомобильный альянс: в него вошли JLR, Volvo, Lotus и не только

В него вошли принадлежащие холдингу Geely марки Volvo, Polestar и Lotus, а также компания Jaguar Land Rover (JLR). Компании займутся совместным поиском решений в области пополнения запаса энергии электрокаров и разработкой нового стандарта зарядки для премиальных и люксовых моделей, который станет альтернативой североамериканскому стандарту NACS от Tesla.

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О создании нового альянса было объявлено в ходе профильной конференции, прошедшей в Китае. Объединение, в которое вошли Polestar, Volvo, Lotus и Jaguar Land Rover, получило название Shanchong (Swift Charge, или «быстрая зарядка»). Одновременно с этим Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA) объявила о том, что с 1 по 17 декабря продажи электромобилей в КНР почти достигли отметки в миллион штук (942 тысячи экземпляров). Это на 11 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Логично, что автопроизводители, присутствующие на китайском рынке, объединяют усилия для развития электрического транспорта и инфраструктуры для него. Так, в ноябре о стратегическом партнерстве в области зарядных станций объявили Mercedes-Benz Group China и BMW-Brilliance Automotive: они намерены совместными усилиями создать в стране сеть зарядных станций премиум-класса.