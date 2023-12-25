За повреждение машин упавшими деревьями предложено платить по ОСАГО

За упавшую на машину сосульку, гнилое дерево, за яму на дороге перед автовладельцем кто-то должен ответить рублем. То есть возместить ему ущерб. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому ущерб должны будут возместить страховщики по ОСАГО. А потом уже получить регресс с управляющих компаний, коммунальных служб или дорожников.

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Внесенный сегодня законопроект за авторством главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, содержит довольно серьезные требования. Согласно ему, автомобилист, чья машина получила повреждения в результате падения сосулек, схода с крыш снега, падения деревьев, а также ям на дорогах, имеют полное право обратиться к своему страховщику по ОСАГО и получить соответствующее возмещение ущерба. В свою очередь, страховщики наделяются правом обратиться к управляющим компаниям, муниципальным службам, коммунальщикам и дорожникам за регрессом в размере выплаченного ущерба.

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Казалось бы, все красиво и правильно. Только с начала зимы и только в столице пострадали сотни автомобилей от того, что на них просто сбрасывали снег с крыш домов. Сколько машин пострадало от упавших деревьев - сказать сложно. Такой статистики не ведется.

Однако эта новая инициатива ставит страховщиков в некий тупик. Дело в том, что у нас в страховании есть несколько направлений. Два из них: страхование имущества и страхование ответственности владельца этого имущества перед третьими лицами. Так вот, страхование ответственности потому перед третьими лицами, что водитель сам причинил кому-то ущерб и должен его компенсировать. Именно это покрывает ОСАГО. А причинении вреда имуществу - уже другой вид страхования. Если бы все коммунальные службы, ЖКХ, дорожники были застрахованы по такому виду страхования, как ответственность перед третьими лицами - проблем бы не возникало. Если бы все автомобилисты были застрахованы по каско - имущественное страхование - проблем бы не возникало тоже. Но тут возникает проблема: один риск переносят в совсем другой.

- ОСАГО - это ответственность водителя за вред, который нанесен транспортным средством, которым он управлял, третьим лицам, - говорит генеральный директор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин. - Падающие сосульки - это ответственность коммунальных служб. Дырки в асфальте, которые приводят к оторванным колесам, - ответственность дорожных служб. И от сосулек, и от оторванных колес можно застраховаться - это страхование каско. Вот только по каско застрахованы 10% транспортных средств в стране. Не хотят люди страховать свои транспортные средства - считают, что дорого. Но в ОСАГО никаким образом нельзя засунуть ответственность коммунальщиков или дорожников. Ведь по ОСАГО страхуется не сам автомобиль, а чужой автомобиль, пострадавший в результате ДТП.

Напомним, что НСИС - это стопроцентная дочка Центробанка, куда перешла в управление вся информационная система АИС ОСАГО.

Кроме того, в Российском союзе автостраховщиков напоминают, что если включить такие риски в ОСАГО, то есть отчасти совместить два вида страхования, то стоимость полисов резко вырастет в цене.