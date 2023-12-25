Porsche 911 ждет переход на новые двигатели с наддувом и без

Американское издание Car & Driver выяснило подробности об обновлённой линейке «девятьсот одиннадцатых» с индексом 992.2. По неофициальным данным, запланирован глобальный реинжиниринг: у версий Turbo и Turbo S появится 3,6-литровый турбомотор (вместо актуального 3,75-литрового), версия GTS вернётся от 3,0-литрового турбомотора к «атмосфернику» объёмом 3,6 литра; он же в будущем появится на GT3.

В обновлённом семействе Porsche 911 всё-таки появятся гибриды, причём речь идёт о самозаряжаемой версии с аккумулятором Varta ёмкостью около двух киловатт-часов. Разработкой электросистемы Porsche предположительно занималась совместно с Rimac, а система рекуперации кинетической энергии реализована по той же схеме, что и в Формуле-1. Утверждается, что модуль T-HEV весит не более 25 килограммов, а электродвигатель сможет добавлять бензиновой «шестёрке» 80-90 лошадиных сил.

Изначально гибридный Porsche 911 займёт нишу между GTS и Turbo, но в будущем аналогичная бензин-электрическая система появится на самом хардкорном варианте — GT2 RS. Для него же запланирована электрическая система полного привода с отдельными электромоторами спереди.

Базовое семейство 911 Carrera сохранит шестицилиндровый 3,0-литровый оппозитный турбомотор, но его отдача немного увеличится. А вот GTS переведут на безнаддувный агрегат нового поколения объёмом 3,6 литра, но потеряв в мощности. Агрегат того же объёма, но с турбонаддувом появится под капотом Turbo и Turbo S. А в следующем поколении 3,6-литровый «атмосферник» заменит заслуженную 4,0-литровую «шестёрку» GT3/GT3 RS.