Эксперты рассказали, как изменились цены на бензин за 2023 год

Стоимость автомобильного топлива повышается ежегодно, однако в текущем году рост цен был существенным, сообщает Wroom.ru.

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За точку отсчета был взят декабрь 2022 года, поскольку данные за декабрь 2023 года пока не опубликовали. Портал со ссылкой на статистику Росстата пишет, что до апреля цены на бензин находились на одном уровне. Так, стоимость топлива марки АИ-95 составляла 51 рубль 40 копеек.

Повышение цен началось в мае, подчеркивается в публикации. Как сообщается, цены достигли своего пика к сентябрю. Стоимость топлива марки АИ-92 поднялась до 51 рубля 60 копеек, АИ-95 — до 56 рублей 40 копеек.

В октябре и ноябре наблюдалось незначительное снижение цены, говорится в статье. При этом отмечается, что стоимость АИ-98 после сентябрьского пика почти не скорректировалась.

Кроме того, автор публикации отметил, что стоимость дизельного топлива оставалась стабильной всю первую половину года, а подорожание начало наблюдаться только августе.

«Однако рост цен был более резким: с 58,8 рублей в июле до 65 рублей в сентябре. В октябре стоимость дизеля снизилась, но едва заметно», — подчеркивается в материале.