Издание Carscoops показало, каким может быть Honda Prelude Type R с 300+ гибридных л.с.

Таким может быть Honda Prelude Type R с 300+ гибридных лошадей
Издание Carscoops показало, каким может быть «заряженный» Honda Prelude. Напомним – концепт-кар Prelude появился этой осенью и привлек к себе немалое внимание: возвращение легендарного имени, актуальный дизайн, гибридные технологии.
Всё выглядит так, что перспективы у модели Honda Prelude очень положительны и вскоре мы увидим серийную версию автомобиля. А что дальше? Возможно, дальше нас ожидает Honda Prelude Type R!
Как обычно бывает у японской компании, версия Honda Prelude Type R будет больше ориентирована на любителей спорта. К примеру, можно ожидать развитую аэродинамику, широкие шины и большие диски, более мощные тормоза. Конечно, будет изменен и салон – он может быть выполнен в стилистике Honda Civic Type R.
Остается открытым вопрос двигателя. Возможные варианты включают либо несколько форсированную версию гибрида (сейчас у Honda существуют варианты мощностью 204-207 л.с.), либо использование турбодвигателя от Honda Civic Type R – в этом случае вообще можно рассчитывать на 300+ «лошадей»!