Издание Carscoops показало, каким может быть Honda Prelude Type R с 300+ гибридных л.с.

Издание Carscoops показало, каким может быть «заряженный» Honda Prelude. Напомним – концепт-кар Prelude появился этой осенью и привлек к себе немалое внимание: возвращение легендарного имени, актуальный дизайн, гибридные технологии.

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Всё выглядит так, что перспективы у модели Honda Prelude очень положительны и вскоре мы увидим серийную версию автомобиля. А что дальше? Возможно, дальше нас ожидает Honda Prelude Type R!

Как обычно бывает у японской компании, версия Honda Prelude Type R будет больше ориентирована на любителей спорта. К примеру, можно ожидать развитую аэродинамику, широкие шины и большие диски, более мощные тормоза. Конечно, будет изменен и салон – он может быть выполнен в стилистике Honda Civic Type R.