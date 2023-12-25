В Москве зона платной парковки будет расширена на 50 улиц

Столичный департамент транспорта анонсировал расширение зоны платной парковки в Москве на 50 улиц. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что по согласованию с муниципальными депутатами участки войдут в такую зону с 22 января 2024 года. Также уточняется, что платными станут 0,48% мест от суммарного количества на улично-дорожной сети города.

Расширение зоны коснется участка ул. Академика Королева, ул. Кондратюка, ул. Угрешская, участка Третьего транспортного кольца, Нахимовского проспекта, Севастопольского проспекта, ул. Обручева, Балаклавского проспекта, проспекта Андропова.

Департамент транспорта также отметил, что корректировки коснутся улиц возле крупных жилых комплексов, торговых и бизнес-центров, которые загружены машинами. Сообщается, что благодаря принятию меры время приезда экстренных служб сократится, а оборачиваемость парковочных мест увеличится.

Для резидентной парковки местным требуется оформление разрешения на mos.ru. Срок предоставления услуги составляет шесть дней.